Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку.

Ссогласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханов, Кюрдаханы, Маштага, Рамана и Сабунчи Сабунчинского района города Баку из госбюджета на 2022 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,5 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в в настоящем распоряжении, Кабинету Министров — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.