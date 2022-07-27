Министр образования Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос, связанный с абитуриентами, совершившими суицид из-за нехватки баллов на вступительных экзаменах.

Министр отметил, что суицид и смерть учащегося, ребенка – это трагедия, сообщает АПА.

«Честно говоря, мы это видим не всегда среди учащихся, набравших мало баллов. И родители, и учителя должны понять, что смысл жизни не заключается в поступлении в вуз. В любом случае, укорять и обвинять детей недопустимо. Долг и прямая обязанность каждого родителя поддержать своего ребенка», — подчеркнул министр.