Обнародован прогноз погоды на 28 июля.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе,.

Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днем – 30-35° тепла, в Баку ночью – 22-24° тепла, днем – 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных горных и предгорных районах ожидаются грозовые дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25°, днем – 33-38° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.