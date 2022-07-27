Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в эфире телеканала TV100, при каком условии может быть ратифицирован протокол о членстве Финляндии и Швеции в НАТО.

По словам политика, перед отправкой протокола в парламент необходимо увидеть выполнение подписанного мадридского договора.

«Пусть поймет меня правильно парламент, я сам был депутатом, но перед отправкой в парламент документа нам надо увидеть выполнение данных нам обещаний. Если этого не будет, то и в отправке в парламент нет необходимости, право вето имеется», — пояснил Чавушоглу.