Посол России в Турции Алексей Ерхов предположил, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе обсудят на встрече в Сочи привычный круг тем, включая ситуацию в Украине и в Сирии.

«Как правило, в беседах на высшем уровне между российским и турецким руководителями обсуждаются достаточно широкий круг тем, который интересует наши две страны. Это и международные вопросы, и региональная проблематика: тут, как правило, и Украина, и ситуация в Черноморском регионе, и Сирия, и другие очень интересные для обеих сторон темы», — сказал он в среду в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат добавил, что стороны также могут обсудить широкий комплекс двусторонних вопросов, прежде всего, по торгово-экономической тематике.