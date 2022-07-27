Согласно информации «Азертадж» от 26 июля этого года представители всех политических партий в Милли Меджлисе (ММ) обратились к председателю парламента в связи с подготовкой нового законопроекта «О политических партиях».

В обращении подчеркивается необходимость подготовки нового закона, отвечающего современным реалиям развития нашей страны. В данном сообщении также отмечено, что председатель ММ Сахиба Гафарова уже дала соответствующие поручения по подготовке нового законопроекта. Более того, учитывая общественно-политическое значение данного закона, политические партии, прошедшие государственную регистрацию в Азербайджане, просят представить в связи с этим в ММ свои предложени.

Данную инициативу руководства парламента можно смело называть беспрецедентным примером прямой демократии. Считаю, что именно в подобных демократических инициативах как раз и проявляются смысловые контуры новой политической конфигурации страны, которая последовательно выстраивается президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для ясности и объективности, буквально в нескольких тезисах отметим значимость данной инициативы.

Тезис 1. Благодаря данной инициативе осуществляется попытка обеспечить максимальную адекватность будущего законопроекта.

Тезис 2. Обеспечивается действенность такого демократического принципа как плюрализм мнений.

Тезис 3. Обеспечивается прозрачность процесса подготовки нового жизненно важного для политических отношений законопроекта.

Тезис 4. Благодаря данному обращению политический диалог в стране находит свое развитие уже в плоскости законодательного творчества.

Тезис 5. Данная инициатива становится для политических партий некой площадкой для демонстрации своего интеллектуального потенциала.

Тезис 6. Данную инициативу можно и следует воспринимать как анонс новых будущих преобразований в политической системы страны.

Тезис 7. Данная инициатива является также проявлением политики поиска идеологического консенсуса.

Тезис 8. Благодаря данной инициативе в сфере политических отношений обособляется критерий профессионализма, что неминуемо отражается на качестве всех предстоящих инициатив и преобразований.

Сам факт того, что на повестке дня находится новый законопроект «О политических партиях» уже говорит о том, что поддерживание актуальности такого института прямой демократии как политические партии, является одним из стратегических приоритетов политики главы государства.

Конечно, не могу не отметить, что данное прямое обращение спикера ММ ко всему прочему еще и значительным образом ограничивает возможности для различных спекуляций и «грязных» манипуляций. Партии, которые откажутся от представления своих предложений теряют моральное право на какие-либо комментарии. Факт уклонения под различными предлогами от представления своих предложений с той целью, чтобы впоследствии предвзято и огульно критиковать новый законопроект, необходимо будет расценивать исключительно как «дешевую» провокацию, которая нацелена на достижение разобщенности населения.

Нельзя забывать, что разобщенность, отсутствие политической стабильности, хаос и продолжительные провокации являются классическими инструментами политической борьбы радикалов. В таких условиях «диалог» становится неким естественным иммунитетом против разложения общества. Вот отчасти почему, политический радикализм так панически боится атмосферы диалога.

Асиф Адиль