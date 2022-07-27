Делегация во главе с заместителем командующего Национальной гвардией Сухопутных войск Командования Сухопутных войск США в Европе и Африке генерал-майором Майклом Викманом, находящаяся с визитом в нашей стране в рамках содействия двустороннему военному сотрудничеству между США и Азербайджанской Республикой и «Программе партнерства штатов», посетила воинскую часть и Медицинское управление Министерства обороны.

В ходе встреч было обсуждено двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и США, а также представляющие взаимный интерес вопросы, касающиеся деятельности в рамках «Программы партнерства со штатами» со штатом Оклахома.

В заключение стороны обменялись подарками, было сделано фото на память.