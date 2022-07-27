Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп, выступивший во вторник с речью в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», — заявил предыдущий американский лидер, комментируя продолжающиеся попытки сведения политических счетов с ним оппонентами в лице руководителей Демократической партии. Являющийся республиканцем Трамп назвал при этом в качестве одной из таких угрожающих США в целом фигур демократку Нэнси Пелоси. Она занимает пост спикера Палаты представителей Конгресса — третий по значимости в американской государственной иерархии.

В связи с этим бывший президент США пообещал продолжать заниматься политической деятельностью. «Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», — полагает Трамп.

По его версии, США при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества, которые якобы обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.

«Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам». А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире. Мы — нация, которая поглощена «новым зеленым курсом» радикальных левых кругов. Но все знают, что «новый зеленый курс» приведет к уничтожению нашей страны. Мы — нация, оставившая Афганистан, мертвых солдат, американских граждан и лучшую в мире военную технику на $85 млрд», — сказал Трамп.