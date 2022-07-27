Иран одобрил соглашение о поставках оборудования в Россию и техническом обслуживании российских самолетов.

Об этом заявил представитель Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.

Он отметил, что по соглашению в Россию смогут доставлять детали и оборудование иранского производства, а также ремонтировать, поддерживать и проводить техобслуживание российских самолетов в сервисных центрах Исламской республики.

Ранее замглавы минтранса России и глава Управления гражданской авиации Ирана подписали документ, согласно которому число пассажирских авиарейсов между Россией и Ираном увеличится до 35 в неделю.