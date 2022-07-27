Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань нарушит принцип «одного Китая», которого придерживаются Штаты, поскольку она является «третьим человеком в американском правительстве», Пекин требует от Вашингтона не организовывать эту поездку, заявил пресс-секретарь китайского Минобороны Тан Кефей.

Он напомнил, что Пекин уже неоднократно заявлял о своем решительном несогласии относительно этого визита. Тан подчеркнул, что поездка Пелоси на Тайвань нанесет серьезный ущерб отношениям КНР и США, в том числе в военной сфере, что приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

«Если американская сторона будет настаивать на том, чтобы идти своим путем, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров «независимости Тайваня», а также решительно защитят национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказал представитель китайского военного ведомства.