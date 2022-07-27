Латвия намерена купить РСЗО HIMARS, соответствующий запрос Минобороны республики отправило в США. При этом Рига надеется на софинансирование Вашингтона.

«Министерство обороны отправило письмо с запросом в США о наличии и ценах на HIMARS. Это совместный проект с балтийскими государствами, и Минобороны рассчитывает на его поддержку и финансирование со стороны США», — приводит издание Defence News заявление латвийского ведомства.

Рига также хочет приобрести в дополнение к HIMARS системы береговой обороны и сейчас рассматривает предложения возможных поставщиков.