Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля в своем обращении отреагировал на очередной обстрел россиян частных домов.

«Сегодня оккупанты снова ударили по Одесской области, снова – ракетами по обычным домам. Ракеты, предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значительных целей. Именно таким тяжелым оружием русская армия разрушает обычный частный сектор вблизи моря. Люди там жили, отдыхали… И мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское министерство обороны», – заявил он.

Зеленский отметил, что постоянные обстрелы Россией Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской и Днепропетровской областей, Донбасса, а также приграничных районов Сумской и Черниговской областей – это террор.

«Все это оккупантам просто так не пройдет», – добавил он.