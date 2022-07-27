Власти США не видели признаков того, что РФ закупила у Ирана военные беспилотники, а также свидетельств доставки этих аппаратов России. С таким заявлением выступил во вторник на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели каких-либо свидетельств доставки или покупки иранских беспилотников Министерством обороны России», — сказал он. Кирби заявлял, что у США ранее имелись данные, указывающие на заинтересованность российской стороны в приобретении у Ирана этих аппаратов.

Он добавил, что западные санкции «наносят ущерб <…> оборонному комплексу» РФ. По его словам, у Москвы в связи с этим «есть трудности с развертыванием новейших средств».