Захват Северодонецка и Лисичанска — это последний оперативный успех россиян. Такое мнение высказал советник главы ОП Алексей Арестович.

«Так как резервы заканчиваются, а оперативные провалы надвигаются, они перебрасывают резервы с ключевых направлений. Для обороны захваченных рубежей. Это и приближает раскрытие стратегического провала», — отметил он.

По его словам, пока идёт хоть какое-то наступление, фраза «цели операции будут достигнуты» не лопается как мыльный пузырь»: «Это даёт ложную надежду на какой-то успех, а цели «операции» можно подгонять под эти надежды».

Арестович считает, что Путин направил армию в Украину, для того чтобы воссоздать Советский Союз.

«Масштабами и методами, которыми обладал и применял Советский Союз. Нюанс состоит в том, что у него нет ресурсов, которые бы обеспечивает эти масштабы и методы. Современная РФ и близко ими не обладает», — подытожил советник главы ОП.