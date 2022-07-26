Под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Нуриев обозначил задачи, вытекающие из выступления главы государства на совещании, посвященном итогам шести месяцев этого года.

Затем прошли обсуждения вопросов, определенных 5 июля 2022 года в ходе визита членов Кабинета Министров и Координационного штаба в Суговушан и Агдам.

Также были обсуждены вопросы, связанные с текущей деятельностью Координационного штаба, в том числе по подготовке градостроительной документации, обеспечению населенных пунктов инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктурой, а также по организации возвращения и устойчивого расселения населения.

Участники заседания определили необходимые меры в связи с выполнением поставленных задач. Были даны соответствующие поручения.