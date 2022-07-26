В Ереване у здания правительства 26 июля собрались родители военнослужащих «Химической части», пропавших без вести в ходе 44-дневной войны.

Они требовали от премьер-министра Армении Никола Пашиняна возвращения их сыновей.

Мать командира подразделения, 28-летнего Геворга Карапетяна — Кима Аветисян, в беседе с изданием news.am заявила, что никто из членов и представителей правительства к ним так и не удосужился спуститься.

Она также сообщила, что ни одна госструктура не дает им четкого ответа на вопрос, где находятся их сыновья.