Во втором квартале 2022 года резко возросло число случаев физического насилия в отношении представителей СМИ․Комитет по защите свободы слова зарегистрировал 11 случаев с 12 потерпевшими, 10 из которых (11 потерпевших) имели место при освещении акций неповиновения, организованных оппозиционными силами, а один-в Национальном собрании, сооющает news.am со ссылкой на второй квартальный отчет комитета по защите свободы слова за 2022 год.

Примечательно, что число таких случаев на 3 больше, чем в тот же период прошлого года, когда в стране шла горячая послевоенная и предвыборная политическая борьба, которая, в свою очередь, сопровождалась активизацией нападений на журналистов и операторов

За рассматриваемый период было зафиксировано еще 11 случаев разного рода давления на СМИ и их сотрудников. Против журналистов и СМИ было подано 8 новых судебных исков, все на основании оскорбления и клеветы, предусмотренных статьей 1087.1 Гражданского кодекса РА. Половина из них – со стороны нынешних и бывших чиновников. Что касается нарушений права на получение и распространение информации, то они, по сравнению с предыдущим кварталом, сократились почти вдвое: зарегистрировано 24 новых случая. Тем не менее, получение официальной информации от государственных органов продолжает вызывать беспокойство. Отказы сопровождаются различными необоснованными мотивами, или же запросы просто игнорируются. А если даже даны ответы, они часто либо размыты, либо не соответствуют сути вопросов. Этим обусловлено повышение планки штрафа за непредоставление допустимой к публикации информации.