Владимир Путин предложил построить в России турецкий завод ударных дронов.

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это сделали в ОАЭ», — передаёт CNN Turk слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с руководством партии в понедельник.

Ранее гендиректор турецкой оборонной компании Халук Байрактар заявил (https://t.me/voice_of_turkey/7492) в интервью CNN, что компания не собирается продавать беспилотники России.