Скважина на воду, вырытая в Африке, получила название «Борчалы».

Инициатором этой акции стала наша соотечественница Минура Мустафаева, проживающая в Грузии.

Она собрала необходимые средства и отправила их страдающим от жажды людям Африки. По инициативе нашей соотечественницы в Африке были пробурены 3 скважины, также были направлены средства на бурение 4-й скважины в августе этого года.

Минура Мустафаева примет участие в III летнем лагере диаспорской молодежи, который пройдет в Шуше со 2 по 8 августа этого года.

