Русская пословица гласит: «На ошибках учатся». Но цитата Отто фон Бисмарка «Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на опыте других» более в развернутом виде представляет данную мысль и более четко и ясно дает ее понять.

Однако бывают ситуации, когда не желают учиться ни на чужих, ни на своих ошибках. Какое определение подходит в данном случае? Ответа долго искать не пришлось: «армянская болезнь».

Светила от медицины вплотную еще не занялись изучением этого феномена, а жаль. Уверены, исследования в этом направлении способствовало бы немалым открытиям в области психиатрии.

Армяне, имея перед глазами печальный опыт Третьего рейха, не только не пожелали извлечь уроки из преступных ошибок фюрера, но и сами, сконструировав для себя схожую с нацизмом идеологию нждеизма, продолжили путь фашизма.

Еще во времена СССР армяне для отвода глаз жили по советским законам, глубоко в душе вынашивая бредовые нацистские идеи фашистского прихвостня Гарегина Нжде о «жизненном пространстве», расовом превосходстве, арийской расе и так далее. В лучших традициях Адольфа Гитлера.

Посеянные семена ненависти к туркам и азербайджанцам дали свои ростки в конце 80-ых прошлого века. Как результат: многолетняя оккупация 20 процентов азербайджанских земель, Ходжалинский геноцид, тысячи убитых армянскими фашистами мирных азербайджанцев.

Жизненному кредо хаев, завещанным Гарегином Нжде, пришел конец осенью 2020 года, когда азербайджанские воины наголову разбили армянских оккупантов и заставили капитулировать. Однако, как показывают нынешние события, «армянская болезнь» все еще не дает недружественным соседям учиться теперь уже на своих ошибках. С упрямством известного животного они продолжают наступать на те же грабли.

Вот уже которое время определенная прослойка армянского общества, именуя себя реваншистами, пытаются вновь вернуть 90-ые годы минувшего столетия. Выступая под лозунгами «вернем Карабах», они не желают смириться с новой геополитической картиной в регионе, установившейся после 44-дневной войны.

Реваншисты пытаются играть в новую игру засаленными картами, которые давно уже крапленые. Говоря карточным языком, сегодня армянские реваншисты, имея на руках «шестерку» (даже не козырную), лезут на рожон против Азербайджана, у которого «козырной туз».

Понятное дело, армянская оппозиция прекрасно осознает, что при таком раскладе им ловить нечего, но всегда есть шанс сыграть на чувствах внутренней аудитории, взывая ее к истокам нждеизма, дабы вернуться к заветной власти. Впрочем, даже такой вариант не дает ощутимых успехов, и «патриотические» призывы реваншистов напоминают глас вопиющего в пустыне.

Одним из таких «пустынников» является пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«Действующие власти отказались от международного признания «геноцида армян» (здесь и далее кавычки Minval.az), «независимости Карабаха» и от всего того, что мы считаем национальным», — заявил он на встрече с журналистами.

Шармазанов призвал всех собраться с мыслями, разбудить в себе и в окружающих чувство национального достоинства и встать на защиту армянской нации. «В конце концов, перед нами стоит лишь одна сверхзадача – сохранение Армении. И я это говорю с большим сожалением. А вопрос Карабаха касается не только самого Карабаха. «Бывший президент» Карабаха Бако Саакян однажды озвучил очень интересную и умную мысль: «Нет карабахского вопроса. Есть карабахское проявление армянского вопроса». Так что вопрос Карабаха касается не только проблемы самоопределения», — заявил он.

Как видим, опять старые, пропахшие нафталином псевдопатриотические песни о Карабахе, «геноциде армян» и так далее.

Оказавшись в ловушке «армянской болезни» так называемые спасители нации, запутались и остались в паутине мифического прошлого. Для армян — движущей силой в будущее является плач и траур по прошлому. «Геноцид армян», Карабах – вот и все, что могут дать миру армяне. На словах, конечно.

Прагматичному международному сообществу, да, собственно говоря, и простым армянам не нужны эфемерные понятия, им нужны конкретные шаги в настоящем.

Блокадная Армения, отключенная от всех региональных транспортных и энергетических проектов, не представляет никакого интереса ни для кого. В настоящее время эта страна существует на политической карте мира лишь номинально. И не исключено, что в ближайшее время она и вовсе исчезнет с карты мира. Если здравый смысл не возобладает, и армяне навсегда не захлопнут дверь в свое прошлое. Пусть и выдуманное…

Фарид Теймурханлы