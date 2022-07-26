Вступлением в Движение Неприсоединения (ДН) Азербайджан, не фиксируя через Конституцию нейтралитет, обозначил на международной арене свой безблоковый статус. То есть отсутствие у Баку стремления и намерений даже в отдаленной перспективе вступать в НАТО или ОДКБ. Об этом Minval.az заявил политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Одновременно, по его словам, Азербайджан использовал платформу ДН для мобилизации поддержки в международных организациях и, в первую очередь, в ООН в нашем конфликте с Арменией.

«Это позволило Азербайджану избраться первым среди постсоветских стран непостоянным членом Совбеза ООН. Председательство в ДН было сопряжено с определенными финансовыми издержками, но они полностью оправдались ростом авторитета Азербайджана в мире. Именно поддержка государств, входящих в ДН и являвшихся непостоянными членами Совбеза ООН позволила заблокировать несправедливый проект резолюции по карабахскому конфликту, инициированный Францией и Россией.

Чрезмерных ожиданий с организацией связывать не стоит. Хотя это самое массовое после ООН международное объединение, оно объединяет в своих рядах множество государств, чьи интересы мало сопряжены между собой. Организация аморфная, не имеющая постоянно действующего Секретариата, а координация осуществляется преимущественно в стенах ООН. Азербайджан взял на себя председательство после Кубы, Ирана и Венесуэлы. Эти государства находятся под международными санкциями и в значительной мере — в изоляции, что затрудняло эффективное председательство с их стороны», – подчеркнул политолог.

Азербайджан, считает он, во время собственного председательства вдохнул жизнь в деятельность ДН – подтверждением тому стало то, что страны-члены принимая во внимание ситуацию с пандемией коронавируса в мире продлили еще на год председательство Азербайджана.

«По инициативе Баку были проведены встречи в рамках парламентской сети, а теперь и молодежной сети. Мы организационно и политически реанимировали Движение Неприсоединения. Дальнейшая его роль будет зависеть от влиятельных стран-участников и следующего председательства, которое от Азербайджана перейдет Уганде. При всех случаях, инвестиции Азербайджана в Движение Неприсоединения вполне оправдали себя в настоящее время, и смогут приносить политические дивиденды в будущем», – заключил наш собеседник.

Самир Ибрагимов