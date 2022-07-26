США готовы содействовать стабилизации афганской экономики, с правительством страны идет проработка вопроса разморозки государственных счетов. Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Вест, передает «Интерфакс».

«США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану, предоставив с августа 2021 года $1 млрд. Вашингтон также работает с ЦБ и правительством Афганистана по разморозке государственных средств», — сказал Вест во вторник на международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» в Ташкенте.

Дипломат заверил в приверженности Вашингтона курса на стабилизацию экономики Афганистана. По его словам, благодаря действиям международного сообщества удалось предотвратить тяжелейший гуманитарный кризис в Афганистане и пережить зиму.