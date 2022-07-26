27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, днем временами будет пасмурно, ветер северо-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем – 30-35° тепла, в Баку ночью – 21-23° тепла, днем – 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных северных и западных районах возможны кратковременные, грозовые дожди. Умеренный, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24°, днем – 32-37° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 17-22° тепла.