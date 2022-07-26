Siemens Energy сообщила, что турбина, которая, по заявлениям Москвы, ограничивает мощность газопровода «Северный поток-1», готова к доставке. Однако российский «Газпром» должен предоставить таможенные документы для передачи.

Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в компании, транспортировка турбины может начаться немедленно, поскольку власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели».

«Газпрому» это известно. Однако отсутствуют таможенные документы для ввоза в Россию. «Газпром» как заказчик обязан их предоставить», — добавили в компании.