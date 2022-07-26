Сафару Мехтиеву, снятому с должности председателя Государственного таможенного комитета по указу президента, запретили выезд из страны, сообщает Gununsesi.info.

Запрет экс-председателю комитета на выезд из страны связан с расследованием уголовного дела, начатого после задержания высокопоставленных чиновников Таможенного комитета.

Следует отметить, что в рамках антикоррупционной операции Государственного таможенного комитета был арестован ряд генералов в руководстве указанного учреждения.