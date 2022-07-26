Киев получит новые американские беспилотники-камикадзе Phoenix Ghost. Свойства БПЛА держат в секрете, сообщают в Пентагоне.

По данным Министерства обороны США, в ВСУ поступит 580 дронов Phoenix Ghost.

«Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала», — заявили в Пентагоне.

Камикадзе Phoenix Ghost можно назвать засекреченным, ведь даже производитель Aevex Aerospace не опубликовал его характеристики,