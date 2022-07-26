Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, Анкара видит эту готовность и у Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

По словам Калына, «из-за соображений безопасности киевская администрация заминировала Одесский порт» после начала конфликта в стране. «По этой причине киевская администрация создаст три коридора. Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры, но у них видна готовность сделать это самим», — сказал Калын.