Авиакомпания «ИрАэро» с 31 июля приступит к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Баку (Азербайджан), сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляются рейсы в Баку. С 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания «ИрАэро», — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполнять на самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям — в 17:20, по средам — в 20:20, прибытие в Баку в 19:20 и 22:20 местного времени.

Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года. «Рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тыс. пассажиров», — отметили в пресс-службе.