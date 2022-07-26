Житель Губы нанес ножевые ранения жене и еще троим родственникам в Хачмазском районе.

Инцидент произошел в селе Ниязоба, передает Report.

Так, житель села Даглы Губинского района Ниямеддин Гиямаддин оглу Гадиров на почве бытовой ссоры нанес ножевые ранения своей жене — Ульвии Теймур гызы Гадировой, 1990 года рождения, жителям села Ниязоба Хачмазского района: свекрови — Закии Нуруевой, 1965 года рождения, шурину — Эльчину Теймур оглу Нуруеву, 1997 года рождения, свояченице — Рое Теймур гызы Нуруевой, 1998 года рождения.

Раненые были доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.