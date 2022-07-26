Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Японии, заболевший — мужчина из Токио в возрасте от 30 до 40 лет, сообщило министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, передает газета Mainichi (точный возраст власти не назвали).

Минздрав в связи с этим начал готовить тесты, вакцины и лекарства. Тест будет проводиться путем генетического анализа вируса в Национальном институте инфекционных заболеваний и по меньшей мере в одной из лабораторий в каждой префектуре.

В ведомстве считают, что вакцина против натуральной оспы, которую использовали раньше, будет эффективна и для профилактики этого вида заболевания. Сейчас она хранится компанией KM Biologics. По оценкам Минздрава, там собраны «достаточные запасы». Пока прививать будут контактировавших с зараженным, заодно специалисты проверят эффективность вакцины. Позднее министерство рассмотрит возможность одобрения этого препарата для вакцинации именно от оспы обезьян.