В порт Таллина прибыли корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО для демонстрации присутствия альянса в Балтийском море, сообщили в штабе Сил обороны Эстонии.

«Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе», — сообщил заместитель командующего ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа.

Речь идёт о голландском штабном корабле HNLMS Karel Doorman (флагман группы) и португальском фрегате NRP Corte-Real.

Они пришвартовались в Старом порту Таллина. Третий корабль — британский танкер RFA Tidesurge. Он пришвартовался в порту Мууга под Таллином.