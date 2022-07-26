Поток туристов из России в Европу в 2022 году сократился до нескольких десятков тысяч поездок по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, сегодня туристы предпочитают отдых в Турции и внутри России.

«Сейчас турпоток в Европу из России оценочно равен нескольким десяткам тысяч», — сказала Ломидзе РИА Новости.

Большинство туристов следуют в европейские страны через Финляндию и летят туда через Стамбул и Дубай, отметила она.

При этом в 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, «ездили с туристическими целями плюс-минус миллион туристов из России».