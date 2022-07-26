На территориях, освобожденных от оккупации, распоряжением президента созданы две особые экономические зоны. Одна из них — Агдамская свободная экономическая зона, вторая — «Экономическая зона Аразская долина» в Джебраиле.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров

«Помимо предприятий и предпринимателей, уже начавших свою деятельность, есть большое число предпринимателей, заявки которых находятся на завершающей стадии рассмотрения. Пока это азербайджанские инвесторы и бизнесмены. Однако мы уже получаем сигналы о заинтересованности от иностранных инвесторов», — приводит «Репорт» его слова.