Отношения между Турцией и Россией развиваются позитивно, в Анкаре надеются на их дальнейшее положительное развитие. Об этом сообщил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

«Конечно, между нами имеются некоторые разногласия, но они не отражаются на двусторонних отношениях, которые развиваются позитивно. Мы должны развивать отношения с Россией на основе взаимных интересов и в потенциальных областях», — сказал Эрдоган.

Он сообщил, что провел 19 июля в Тегеране на полях саммита астанинской «тройки» «очень положительные, отличающиеся от других, переговоры» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы спокойно обсудили важные вопросы», — отметил президент Турции.