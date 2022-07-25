Западные политики используют «неправильный подход» к президенту России Владимиру Путину. И получают такой же ответ от него.

Об этом говорится в интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для TRT.

«Мы смотрим и на Путина, и на (президента Украины) Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь», — заявил он.