Вместо Финляндии и Швеции российским туристам надо отправляться на отдых в Карабах — этот район Азербайджана особенно прекрасен и славится уникальной природой и красотой! А воздух какой!

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.



Также эксперт призвал к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Физули.

«Нужен прямой авиарейс Москва — Физули. Физулинский международный аэропорт — воздушные ворота Карабаха» — отметил он.

