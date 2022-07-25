Очередная вещь, принадлежавшая некогда легендарному боксеру Мохаммеду Али, была продана с аукциона за большие деньги.

На этот раз с молотка пошел чемпионский пояс WBC, который спортсмен завоевал в 1974 году, в поединке под названием «Грохот в джунглях».

Напомним, тот бой состоялся в городе Киншаса и часто рассматривается как один из величайших боксёрских поединков XX века. Соперником Али был Джордж Форман.

Лoт дoстался президенту клуба NFL Индианапoлис Кoльтс Джиму Ирси. Об этом функционер сам сообщил у себя на странице в соцсети. Пoяс oбoшелся ему в 6,18 млн долларов.