25 июля 2022 года в Баку начал свою работу Молодежный саммит стран-членов Движения неприсоединения.

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Согласно информации МИД Азербайджана, на церемонии открытия саммита, в котором приняли участие молодые представители более 60 стран-членов Движения неприсоединения, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал гостей и зачитал обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам.

В обращении президента говорится, что молодежной политике в Азербайджане придается исключительное значение, и проводимое в настоящее время в нашей стране мероприятие будет способствовать укреплению сотрудничества между молодежью стран Движения. Также говорится об успешном председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения. Пи этом было было отмечено, что продление единогласным решением стран-членов председательства Азербайджана еще на год – до конца 2023 года — является ярким примером успешного осуществления председательства страны и доверия к ней государств-членов.

Затем было показано видеообращение председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида к участникам саммита. Абдулла Шахид выразил признательность Азербайджану за организацию молодежного саммита ДН, сказав, что акцент на роли молодежи в постпандемический период заслуживает похвалы.

На церемонии открытия также выступил действующий глава молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде, который коснулся работы созданной в ноябре прошлого года Сети и планов на будущее.

В сессии помимо участников саммита и членов молодежной сети СНГ приняли участие соответствующие представители Министерства иностранных дел, Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, депутаты Милли Меджлиса, аккредитованные в Азербайджанской Республике послы стран-членов СНГ, руководители действующих в Азербайджанской Республике молодежных организаций, представители СМИ и другие гости.

Затем прошло выступление представителей молодежи стран-членов Движения неприсоединения, были обсуждены итоговые документы.

Далее пройдет обсуждение итоговых документов мероприятия, участники мероприятия примут участие в симуляционном тренинге модели ДН, а также в учебной сессии по эффективному управлению организациями. Также пройдут панельные дискуссии с участием различных официальных лиц.