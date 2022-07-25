Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25 «Грач» стоимостью 11 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады», — сказано в сообщении ДШВ.

Стоит заметить, что Су-25 эксплуатируются еще с начала 80-х годов. Основной задачей самолетов является поддержка сухопутных войск и уничтожение объектов противника. Такие штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армии.