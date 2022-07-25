Индия перебросила на границу с Китаем новейшие многоцелевые истребители Rafale на аэродромы в секторе Ладакх. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на военные источники.

В Нью-Дели приняли решение о передислокации военных самолетов на границу в связи с опасными полетами в непосредственной близости от нее истребителей военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что является нарушением выработанных КНР и Индией взаимных мер доверия в районе Ладакха.

Источники указали, что полеты китайских самолетов в 10 километрах от индийской границы участились с конца июня. Они продолжались и после состоявшегося 17 июля очередного раунда индийско-китайских переговоров на уровне командующих армейскими корпусами о разъединении войск в этой пограничной области.