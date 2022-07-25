За многолетнюю, плодотворную деятельность в донесении азербайджанских реалий до мировой общественности Реза Дегати награжден орденом «Достлуг».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
За многолетнюю, плодотворную деятельность в донесении азербайджанских реалий до мировой общественности Реза Дегати награжден орденом «Достлуг».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
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