Первая партия зенитных самоходных установок Gepard доставлена из Германии на Украину. Об этом в понедельник заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«От Германии, могу уже сообщить, сегодня официально зашли три первых Gepard. Помните, это зенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

По словам министра, всего Киев ожидает доставку 15 таких машин. «Три уже сегодня заехали на Украину, и они сегодня уже в распоряжении вооруженных сил», — добавил он.