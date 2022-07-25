Власти Зимбабве ввели в обращение собственные золотые монеты, предложив покупать их всем желающим как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Создание в денежной системе Зимбабве сектора наличного золота призвано стабилизировать национальный финансовый рынок, противостоять инфляции и увеличить число имеющихся в стране инвестиционных инструментов, отмечает она. Радиостанция указывает, что тем самым Зимбабве присоединилась к ЮАР, которая с 1967 года чеканит собственную золотую монету — крюгерранд, обладающую статусом легального платежного средства.

«Введение золотых монет имеет ближайшей целью ликвидацию в финансовой системе Зимбабве избыточности денежной ликвидности, которая достигла на начало июня текущего года объема в 1 трлн зимбабвийских долларов ($2,48 млрд), — прокомментировал решение властей ТАСС зимбабвийский экономист. — Подтверждением этого является тот факт, что после покупки золотой монеты владелец не может ее продать в течение ближайших 180 дней. Иными словам, выпуск чеканных золотых монет используется сейчас правительством для борьбы с инфляцией».

«Золотая монета будет иметь в Зимбабве статус ликвидного актива, ее можно будет легко конвертировать в наличные деньги, продавать как внутри страны, так и на международном рынке, — говорится в сообщении Резервного банка Зимбабве, который выполняет роль Центрального банка страны.