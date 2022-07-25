Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер вопреки своей прежней позиции, оглашённой на недавнем Давосском форуме, теперь заявил, что вопрос о возможном отказе Украины от ее территорий не должен быть на повестке переговоров с Россией. Об этом сообщает ZDF.

«Президент Украины [Владимир Зеленский] неоднократно заявлял, и даже в самом недавнем прошлом, что он не будет вести переговоры ни о каких украинских территориях, которые были украинскими в день начала войны. Так о чем договариваться? О том, что Россия должна освободить все территории, которые она захватила после того дня», — сказал Киссинджер.

Экс-глава Госдепа добавил, что России необходимо установить рамки, которые она ни при каких обстоятельствах не будет преступать. Одним из таких примеров он как раз назвал неприкосновенность территории Украины.