Соединенные Штаты и Украина разрабатывают «план Б» по вывозу экспорта зерна из страны после нападения России на порт Одессы.

Об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По ее словам, «план Б» включает в себя автомобильные и железные дороги, реки, отправку барж и корректировку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог осуществляться быстрее.

«Мы живем по плану на случай непредвиденных обстоятельств, потому что нельзя доверять ничему, что говорит президент России Владимир Путин», — заявила Пауэр.

Она добавила, что около 20 млн тонн пшеницы и кукурузы застряли в порту Одессы, подчеркнув, что несмотря на продовольственную безопасность, обеспечиваемую альтернативными маршрутами из Украины, «нет никакой замены тому, что Путин позволит прекратить блокаду и отправить зерно наиболее эффективным способом».

Пауэр заявила, что надеется, что зерновая сделка «как-то закрепится», несмотря на то, что Россия «немедленно повернулась спиной» к соглашению, атаковав Одессу — главный порт, указанный в соглашении.

Напомним, Украина, Россия, Турция и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна.

Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту в Одессе, где находится зерно, подготовленное для экспорта.