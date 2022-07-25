26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 21-24° тепла, днем – 30-33° тепла, в Баку ночью – 22-24° тепла, днем – 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных территориях возможны кратковременные, грозовые дожди. Умеренный, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24°, днем – 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.