ФСБ РФ утверждает, что пресекла курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов ВКС России:

«Украинская военная разведка от имени Киева пыталась завербовать летчиков ВКС РФ за деньги и гарантии выдачи гражданства одной из стран ЕС.

Данная операция курировалась спецслужбами стран НАТО.

Контрразведка России в оперативной игре против ГУР МО Украины получила данные, благодаря которым ВС РФ уничтожили ряд украинских военных объектов».

Украинская разведка предлагала летчикам за угон российского самолета до $2 млн, утверждает ФСБ. Как установила ФСБ, украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

Главный расследователь издания-иноагента Bellingcat Христо Грозев участвовал в планах украинской разведки по угону самолетов ВКС РФ, утверждает ФСБ России.