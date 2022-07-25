Европейский союз опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать «троянским конем» России в Европе. Об этом пишет обозреватель Бернардо де Мигель в своей статье для испанской газеты País.

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — пишет обозреватель.

Обозреватель указывает на сильную зависимость Рима от поставок российских углеводородов. Отмечается, что Брюссель обеспокоен позицией Италии:

«Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь».

По словам де Мигеля, с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, пишет Бернардо де Мигель, а Киев — без союзника, поскольку экс-премьер поддерживал Украину «любым образом», а том числе поставками вооружений.