В Товузе в доме произошел пожар.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в селе Ибрагимгаджилы сгорели конструкции на площади 25 м2 одноэтажного дома общей площадью 144 м2 и вспомогательного здания общей площадью 115 м2.

В ходе осмотра места пожара пожарные обнаружили тела хозяйки дома Гулиевой Ягут Фарьяд гызы, 1954 года рождения и Джаббаровой Хагигат Самед гызы, 1952 года рождения.

Остальная часть вспомогательного здания и близлежащие строения были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.