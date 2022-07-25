Китайские власти объявили о введении мер по предотвращению ввоза в страну оспы обезьян лицами, пересекающими границу, в рамках которых последние при наличии симптомов должны будут уведомлять об этом государственные органы. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

«Лица с симптомами данного заболевания <…> при пересечении границы обязаны уведомить об этом власти Китая, — говорится в распространенном заявлении. — Сотрудники эпидемиологической службы таможни КНР в соответствии с установленными процедурами предпримут необходимые меры и будут брать образцы для анализа».

Как уточняется в документе, в случае возникновения подозрения, что на борту пересекшего китайскую границу транспортного средства есть инфицированные, все пассажиры, их вещи и груз должны пройти специальную проверку. Новые меры контроля, как отмечается, будут действовать в течение ближайших шести месяцев.